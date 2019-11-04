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Bebek katili /’ye ekim darbesi

Giriş Tarihi: 4.11.2019
Bebek katili PKK/YPG’ye ekim darbesi
YPG/PKK'ya ekim ayında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarda 1090 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar da bulunuyor. Barış Pınarı Harekâtı ile örgüte ağır darbe vuruldu. PKK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 410 şüpheliden HDP'li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 212'si tutuklandı. YPG/PKK hain saldırılarında aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 21 sivili katletti.
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Bebek katili PKK/YPG’ye ekim darbesi
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