Bebek katili PKK/YPG’ye ekim darbesi

BUGÜN NELER OLDU

YPG/PKK'yaekim ayında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarda 1090 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar da bulunuyor. Barış Pınarı Harekâtı ile örgüte ağır darbe vuruldu. PKK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 410 şüpheliden HDP'li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 212'si tutuklandı. YPG/PKK hain saldırılarında aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 21 sivili katletti.