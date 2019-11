CHP’li başkan oğlumun duygularıyla oynadı

Antalya'da bugüne kadar yaptığı işten çıkarmalarla gündeme gelen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 26 kez Türkiye şampiyonu olan down sendromlu milli yüzücü Alperen Menç'e verdiği iş sözünü tutmadığı ortaya çıktı. Olay şöyle gelişti. Başkan Böcek, Dr. Günseli-Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Ortaokulu/ Özel Eğitim Meslek Okulu Lise 8'inci sınıf öğrencisi olan down sendromlu milli sporcu 18 yaşındaki Alperen Menç ve ailesni, 24 Mayıs 2019'da makamında kabul etti. Baba Ferhat Menç ve anne Gülşen Menç ziyarette, 27 Mart-10 Nisan 2020'de 100 ülkeden 1000 sporcunun katılımıyla Antalya'da düzenlenecek Down Sendromlular Spor Oyunları hakkında Böcek'e bilgi verdi. Baba Menç, Alperen'in spor hayatı ve sportif başarılarını anlatıp en büyük arzusunun Antalya adına yarışmak olduğunu dile getirip destek istedi.







DESTEK SÖZÜ VERDİ

Başkan Böcek de, Alperen'in son derece başarılı bir sporcu olduğunu belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Alperen için de yapabileceğimiz ne varsa araştırıp, onun yanında olmaya gayret göstereceğiz" dedi.

Anne Menç, bu ziyaret sırasında CHP'li Başkan Muhittin Böcek'in, oğlu Alperen'e kulübe ve işe alma sözü verdiğini ancak bu sözü tutmadığını açıkladı. Oğlunun fotoğrafını bile Böcek'in 100 günlük icraat programında kullandığını anlatan anne Menç, "Down Sendromlular Spor Oyunları'nda yüzme dalında Türkiye'yi Alperen'in temsil edecek olması nedeniyle oğluma burada övgüler yağdırıp ASAT Spor Kulübü'ne alma ve iş sözü verdi. Bizi Genel Sekreter ve ASAT Spor Kulübü Başkanı Cansel Tuncer Çevikol'a yönlendirdi. Çevikol'dan randevu almaya çalıştık, ama alamadık. Randevu alamayınca da makamına gittik. Fakat görüşmek için 4 saat bekledik. Hiçbir sonuç alamadık" dedi.

DUYGULARI İLE OYNADI

CHP'li Böcek'in özel bir çocuğun duyguları ile oynandığını kaydeden anne Menç, verilen sözlerin yerine getirilememesinin Alperen'in çok üzdüğünü belirterek, "Alperen'in bugüne kadar 26'altısı Türkiye şampiyonluğu olmak üzere toplam 43 adet madalya sahibi. Kepez Belediyesi havuzundan bedava yararlandırıyor. Babası onu haftanın 5 günü antrenmana götürüp getiriyor. Özel besleniyor, giydiği mayo klorlu suda 4 ayda eskiyor. Alperen'in her şeyi özel. Biz dişimizden tırnağımızdan arttırıp Alperen'in ve Türkiye'nin başarısı için uğraşıyoruz. Ancak birileri Alperen'in duyguları ile oynuyor. Bu olaydan sonra Alperen büyük üzüntü duydu. Biz de olumsuz etkiledik. Söz vermeseydi sorun yoktu. Ama söz verip yerine getirmemesi büyük ayıp" diye konuştu. Milli yüzücü Alperen Menç ise, "ASAT'a gittik, 4 saat ayakta bekledik. Sadece Cansel hanımla görüşebildik. Bize kimse sahip çıkmadı. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Menç ailesi, Başkan Böçek'in danışmanı ile yapılan görüşmede de sonuç alınamadığını kaydetti.