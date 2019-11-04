CHP’nin programında PKK sahnede

BUGÜN NELER OLDU

CHP'nin İsviçre teşkilatı tarafından Grenchen kentinde düzenlenen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Sakarya Milletvekili Engin Erkoç'un da katıldığı Cumhuriyet Bayramı buluşması PKK'lıların gösterisine sahne oldu.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendilerine verdiği sözü yeterince yerine getirmediğini iddia eden bir grup PKK'lı terörist, Kaftancıoğlu'nun konuşması öncesinde bir süreliğine sahneyi işgal etti.Cumhuriyet kutlaması için İstanbul'dan gelen Kaftancıoğlu'ndan önce sahneye çıkan yaklaşık 20 terör örgütü PKK yandaşı, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını açıp slogan attı. Polis bunun üzerine CHP'lileri dışarıya çıkarttı.İsviçre polisi sahneyi işgal eden terör örgütü yandaşını eylemi sonlandırmak için ikna etmeye çalışırken, bu arada salona girişleri durdurdu. Yaklaşık 500 kadar CHP'li dışarıda yağmur altında beklemek zorunda kaldı. Öte yandan dışarda bir başka grup daha Kaftancıoğlu'na "sözünü tut" çağrısında bulundu. Grubun, İzmir belediyesinde çalışan Mahir Kılıç'ın, Kaftancıoğlu, "Tunç Soyer göreve gelince, seni yeniden işe alacağız" diye söz vermesine rağmen işe iade edilmemesini protesto etti. SABAH / GRENCHEN