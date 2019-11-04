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’ın sözde Haseki istihbarat sorumlusu ’de yakalandı

’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan terör örgütünün sözde Haseki istihbarat sorumlusu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.11.2019 17:14
DEAŞ’ın sözde Haseki istihbarat sorumlusu Denizli’de yakalandı

Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. DEAŞ terör örgütünün sözde Haseki istihbarat sorumlusu olduğu öğrenilen şahıs, gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alındı. Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği öğrenilen şahıs ile birlikte ayrıca yanında olan yabancı uyruklu bir kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan sözde Haseki istihbarat sorumlusu işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, zanlının Denizli'ye muhtemelen eylem hazırlığı için geldiği öğrenildi.

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DEAŞ’ın sözde Haseki istihbarat sorumlusu Denizli’de yakalandı
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