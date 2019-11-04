Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Defineci üzerinde 39 sikkeyle suçüstü yakalandı

Defineci üzerinde 39 sikkeyle suçüstü yakalandı

’de metal detektör ile define arayan N.H.U., üzerinde bronz ve gümüş 39 ile birlikte jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.11.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 11:43
Defineci üzerinde 39 sikkeyle suçüstü yakalandı

Çanakkale merkeze bağlı Erenköy Köyü'nün Karanlık Liman Mevkii'nde devriye görevi yapan jandarma ekibi, izinsiz kazı yapıldığını belirledi. Jandarmanın kendisini fark ettiğini anlayan N.H.U., 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan N.H.U.'nun üst aramasında, 39 bronz ve gümüş sikke ve farklı cinsten metaller bulundu. Şüpheli ile birlikte bir de metal detektör ele geçirildi.
Ele geçirilen metal detektör savcılığa, sikke ve farklı cinsten metaller ise Çanakkale Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli N.H.U. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Defineci üzerinde 39 sikkeyle suçüstü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN