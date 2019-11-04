Erdoğan: Aynı inançla hedeflerimize yürüyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan dün AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelmesinin 17. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımda "'Her şey Türkiye için' diyerek çıktığımız yolda, millete hizmette 17 yılı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara, nice zaferlere! AK Parti" ifadelerine yer verdi.3 Kasım 2002'de başlayan millete hizmet yolculuğu, bu kutlu dava, 2023'e, 2053'e, 2071'e kavuşsun. Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi aziz, yolumuzu açık ve kardeşliğimizi daim eylesin.Nice AK günlere.Ömrünü milletine adayan; milletine sevdalı liderimiz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan önderliğinde 3 Kasım 2002'de iktidara gelişimizin 17'nci yıl dönümü kutlu olsun.3 Kasım 2002 vesayetin, dayatmanın yerini milletin iktidarının almaya başladığı bir milat olmuştur. Hizmet aşkıyla geçen 17. yılımızda sevgisinden, desteğinden ve duasından güç aldığımız milletimize müteşekkiriz. Nice yıllara..."3 Kasım 2002'de millet, sadece sandığa değil tarihe de mührünü. Umudun adı AK Parti oldu. Güçlü Türkiye'nin temelleri o gün atıldı. O günden bugüne hep Türkiye kazandı. İlk günkü heyecanla milletimiz için durmadan, yılmadan daha çok çalışacağız.: 3 Kasım 2002, başrolünde milletin olduğu uzun bir başarı öyküsünün başlangıç tarihidir.3 Kasım 2002; umudun, hayallerin ve nice duanın ardından yola çıkan kadroların sandığa yansıyan güçlü irade ile gerçekleşen ilk seçim zaferi ve aydınlık yeni bir dönemin başlangıcıdır.3 Kasım bir milattır. Farklı dünya görüşlerinin barış ve huzur içinde yaşadığı, gerçek Cumhuriyet insanlarının bayram günüdür bugün.