Eski Yargıtay üyesine 15 yıla kadar hapis istemi

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Turanlı ve avukatı katıldı.

Dosyaya gelen belgelerin okunmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaa, duruşma savcısı Müslüm Canpolat tarafından okundu.

Mütalaada, sanığın örgüt içinde yer aldığı, örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün sivil imamlarıyla ortak baz sinyallerinin tespit edildiği kaydedildi.

Tanık anlatımları ve itirafçı beyanlarına göre de örgütte yer alan sanığın bu şekilde örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle FETÖ'nün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacı doğrultusunda hareket ettiği ve "terör örgütü üyesi" olma suçunu işlediği sonucuna varıldığı kaydedildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın, eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyo-kültürel birikimi, görevi nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun bir terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğuna işaret edilen mütalaada, bu nedenlerle Turanlı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmaması istendi.

Esas hakkındaki mütalaada sanık Zafer Turanlı'nın, örgüt üyesi olma suçundan TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada ayrıca, sanığın örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip kazandığı statüye eş değer şekilde yüksek yargı içinde konumlandırılması, FETÖ'nün mahrem yapısı içinde bulunduğu hususları dikkate alınarak, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi istendi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Zafer Turanlı, örgüt üyeliği suçlamasını kesinlikle kabul edemeyeceğini söyledi, esas hakkındaki mütalaada lehine beyanda bulunan tanıkların ifadelerinin görmezden gelindiğini savundu. Aynı yerde baz sinyali verdiği sivil imamları asla tanımadığını iddia eden sanık Turanlı, "Bir örgüt imamının benimle bir tanışıklığı varsa, 'Turanlı şurada bizimleydi' derse bana en üstten cezamı verin, temyiz de etmem, cezamı çekerim. Bu suçlamaları duyacağıma ölsem daha iyiydi. Böyle bir örgüte üye olmam söz konusu olamaz." diye konuştu.

Sanık Zafer Turanlı ve avukatı, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Aranın ardından mahkeme heyeti, sanığa esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre vererek adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştırdı.

Duruşma 12 Aralık'a bırakıldı.