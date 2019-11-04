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şüphelilerini Yunanistan'a çıkaran çeteye operasyon: 3 tutuklama

merkezli İstanbul, ve Antalya'da, jandarma tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda, başta /PDY olmak üzere terör örgütü üyelerini yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında kamu görevlisi ve eski TSK mensuplarının da bulunduğu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Haklarında yakalama kararı verilen 2 şüpheli ise aranıyor.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.11.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 16:04
FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a çıkaran çeteye operasyon: 3 tutuklama

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütü mensuplarını para karşılığı yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Edirne merkez, İstanbul, Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aralarında kamu görevlisi ve eski TSK mensuplarının da bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

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EVLERİ DE ARANDI

Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda bulunan cep telefonları ve bilgisayarlar ile flaş belleklere el konuldu. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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