HDP il kongresinde PKK’lılar için ant içtiler

BUGÜN NELER OLDU

HDP İstanbul Başkanlığı 3. Olağan Kongresi dün Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirildi. Kongrede yaşanan skandallar ise HDP'lilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Partililer salona girerken terör örgütü lehine tezahürat yaptı ve "Yaşasın Rojava direnişi" sloganları attı. Mehmetçi sınırlarımızı PKK/PYD'li teröristlerden temizlemek için mücadele ederken, HDP'liler çocuk katilleri için saygı duruşunda bulundu, ant içti. Programda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve Pervin Buldan, PKK elebaşı Öcalan için 'sayın' ifadesini kullanarak selam gönderdi.