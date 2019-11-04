Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > HDP'nin İstanbul Kongresi'nde skandal görüntüler

'nin Kongresi'nde skandal görüntüler

'nin 3. Olağan Kongresi'ne gelen bir grubun attığı sloganlar ve yapılan saygı duruşu tepki çekti.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.11.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 12:28
HDP'nin İstanbul Kongresi'nde skandal görüntüler

HDP'nin İstanbul 3. Olağan Kongresi dün Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi gerçekleştirildi. Program öncesi salona giren bir grup, Suriye'nin kuzeyinde YPG-PKK'nın işgal ederek demografik yapısını bozduğu ve ismine de Rojava dediği bölgeye atıfta bulunarak "Yaşasın Rojava direnişi" sloganları attı. Program başlamadan önce salondakiler ayağa kalkarak PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulundu. Polis, Kongre yapılan salonun çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

HDP kongresinde skandal! Teröristler için ant içtiler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
HDP'nin İstanbul Kongresi'nde skandal görüntüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN