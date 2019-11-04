Holdinglerin dolandırıcılık kavgası ağır cezalık oldu

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden SANKO Holding'in aile fertlerinden iş adamı Osman Burak Konukoğlu kendisine Medigen Farma İlaç Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş isimli bir firma kurdu. Firma diz ağrılarına iyi gelen bir ilacın satış hazırlığına başladı. İlacın pazarlanması amacıyla çeşitli iş adamlarıyla bir araya gelen Konukoğlu, birçok firma ile anlaşarak ürün karşılığında vadeli çek aldı. Şirketin nakit paraya ihtiyaç duyması nedeniyle ünlü iş adamı Aydın Ayata'dan çekleri belirli bir komisyon karşılığında nakde çevirmesini istedi.

ÜRÜNLERİN TESLİMATINI YAPAMADI

İş adamı anlaştığı firmalardan talep edilen ürün karşılığında yüklü miktarda çek almaya başladı. Ancak iddiaya göre Konukoğlu aldığı siparişlere yetişemeyerek ürünleri teslim edemedi. Ürünlerini alamayan ve karşılığında vadeli çek veren firmalar ödeme yapmaktan vazgeçti.

NAKİT İÇİN ÇEKLERİ KIRDIRMIŞ

İddiaya göre Konukoğlu'nun söz konusu ilacı firmalara ulaştırmadığı bu nedenle de firmaların çeklere karşılık ödeme yapmadığı ortaya çıktı. Fakat yine iddiaya göre iş adamı Konukoğlu, Aydın Ayata'ya verdiği çekler karşılığında 23 milyon nakit aldı. Çeklerin vadesi geldiğinde parasını almak için bankayla irtibata geçen Ayata çeklerin karşılıksız olduğunu öğrenince dolandırıldığını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ŞİRKETİN GİZLİ ORTAĞI SANKO HOLDİNG

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Osman Burak Konukoğlu ve ortağı Alican Dikmen hakkında dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda iddianame düzenlenerek 2 şüphelinin dolandırıcılık faaliyetleri şu şekilde anlatıldı: Osman Burak Konukoğlu Sami Konukoğlu'nun sahibi olduğu SANKO Holding'in ismini vererek çeşitli şirketlerle çalışmak istediğini söyledi. SANKO Holding'inde kendi şirketinin yüzde 80 gizli ortağı olduğunu söyleyen Konukoğlu, anlaştığı firmalara şirketi tarafından üretilen diz ağrılarına iyi gelen ilaç satmaya başladı. İş adamı sattığı ilaçlar karşılığında vadeli çek aldı. Çekleri paraya çevirmek için iş adamı Aydın Ayata ile belirli bir komisyon ücretinde anlaşarak nakit para aldı.

10 YIL HAPİS İSTEMİ

İş adamı Osman Burak Konukoğlu'na toplamda 23 milyon lira vererek karşılığında aldığı çeklerin karşılıksız olduğunu anlayan Aydın Ayata Konukoğlu'ndan şikâyetçi oldu. İş adamı Konukoğlu ve ortağı Alican Dikmen İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı' suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Şüpheliler hakkında 10 yıla kadar hapis isteniyor.