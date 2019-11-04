Kaçmak için hazırlanan 70 göçmen yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan göçmenlerin Edirne'de bulunan Meriç nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptığı istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda kaçakçıların kullandığı minibüsü tespit etti.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 70 kaçak göçmen yakalandı

Takibe alınan minibüsün; sık sık Eyüpsultan'da bulunan bir adrese gittiği belirlendi. Bölgede araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler; söz konusu adresin göçmenlerin yurtdışına çıkmadan önce geçici olarak barındığı 'Şok Evi' olduğunu tespit etti. Minibüsün içine kaçak göçmenlerin bindiğini gören Jandarma ekipleri, hem minibüse hem de 'Şok Evi'ne eş zamanlı baskın düzenledi. Jandarma ekipleri ile kaçakçılar arasında otoyolda süren kovalamacının ardından kaçak göçmenleri taşıyan minibüs durduruldu. Aracın içinden 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen çıktı.

Eş zamanlı olarak şok evinde de arama yapıldı. Aramalarda; evin odalarında, kanepe altlarında, mutfak dolaplarında, hatta çatıda saklanmış vaziyette 30'ı Pakistan 28'u Bangladeş uyruklu kaçak göçmen ile aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 6 örgüt üyesi yakalandı. Göçmen kaçakçılığını organize eden suç örgütü mensuplarınca; yaşam koşulları çok kötü durumda olan bu evlerde barınmak zorunda bırakılan göçmenler, Jandarma ekiplerince kurtarıldı.

UMUT SATMIŞLAR



Yakalanan insan tacirlerinin üzerinden; para alış verişini not ettikleri 2 adet defter çıkması umut tacirlerinin kazandığı yüksek meblağları gözler önüne serdi. Evde yapılan aramalarda ise; çeşitli resmi kurumlara ait sahte yol/izin belgeleri, uluslararası koruma belgeleri, 30 adet cep telefonu ile sim kartları ile 1 adet şişme bot ve bu bota ait 2 adet kürek ile 1 adet şişirme pompası ele geçirildi. Organizatörlerin kullandığı ve göçmenleri sınıra götürecek olan minibüse de el konuldu.

PARA CEZASI YAĞDI



Adam başı 2000 Euro'ya umuda yolculuğa çıkan, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 70 kişi hakkında yasal işlemler tamamlanarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 70 göçmen ve 6 organizatöre toplam 350 bin TL idari para cezası uygulandı. Yakalanan 6 şahıs işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanara cezaevine gönderildi.