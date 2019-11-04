Mehmetçik üşürse biz de üşürüz

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HDP Diyarbakır il binası önünde PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklarının geri dönmesi için 62 gündür nöbet tutan Diyarbakırlı anneler Barış Pınarı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçikler için atkı örmeye başladı. Anneler bir haftada örmeyi planladıkları atkıları soğuktan etkilenmemeleri için askerlere yollayacak. Anneler asker selamıyla da Mehmetçiğe 'yanınızdayız' mesajı gönderdi. 4 yıl önce dağa kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Mehmet için evlat nöbeti tutan anne İmmihan Nilifırka, "Allah Mehmetçik'i korusun. Onlar üşümesin diye atkı örüyoruz" dedi. Diyarbakır Lice'de 4 yıl önce yolu kesilerek kaçırılan Sedat Sorgun adlı askerin teyzesi Halime Şehitoğlu da "Evimizde başımızı huzurla yastığa koyuyorsak eğer bu sınırda bizim için çarpışan yiğitlerimizin sayesindedir. Onların ülkemizin huzuru, birliği ve bütünlüğü için canlarını ortaya koyarak nöbet tuttuklarını unutmayalım. Bizler onlarla varız. Elimizden bir şey gelmediği için sabahtan akşama kadar oturmaktansa bari o kınalı kuzulara atkı, bere örelim dedik. Onlar üşümesin diye, atkı ördük. Çünkü onlar üşürse bizler de burada üşürüz. Askerlerimizin her daim yanındayız" diye konuştu. Tunceli'de 4 yıl önce kaçırılan asker Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş ise, "Kalbimiz onlarla atıyor. Küçük de olsa bizimde bir katkımız olsun istedik ve onlara atkı, bere örmeye karar verdik. Bir haftada tamamlayıp kahramanlarımıza göndereceğiz" dedi. 2014'te lise öğrencisiyken, PKK'lıların kaçırdığı kızı Hayal için Ağrı'dan evlat nöbetine katılan Süheyla Demir ise "Sınırın ötesindeki Mehmetçiğimiz güvenliğimiz için görev yaparken soğuk havalarda üşümesinler diye atkı örüyoruz. Biz evlat nöbetindeyiz, onlar bizi korumak için nöbette. İnşallah el ele verirsek zafer bizim olacak, biz onları yeneceğiz" dedi.HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin erkekleri de asker selamı vererek Mehmetçiğe destek oldu. 2015'te birliğine giderken Tunceli Pülümür'de kaçırılan asker Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, "Evlatlarımız için, terör olayının bitmesi ve ülkemizin huzura varması için buradayız" dedi.