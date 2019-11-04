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'den acı haber!

: Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, bir EYP’ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit oldu.

Giriş Tarihi: 4.11.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 16:08
MSB'den acı haber!
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, El Yapımı Patlayıcıya (EYP) müdahale sırasında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, 4 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP'ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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MSB'den acı haber!
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