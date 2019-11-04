Tel Abyad halkından Türkiye’ye hastane teşekkürü

Barış Pınarı Harekâtı ile YPG/ PKK'dan arındırılan Tel Abyad'da teröristlerin kaçarken yaktığı hastane, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından onarılıyor. Terör örgütünün bölgeyi terk ederken ateşe verdiği hastanenin tam kapasiteyle hizmet vermesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Hastanenin bahçesinde ve nispeten az hasarlı kısımlarında onarımın tamamlanmasının ardından kısa süre önce sivillere sağlık hizmeti verilmeye başlandı.

Türkiye'nin çalışmaları Tel Abyad'a umut oldu! Hastane onarılıyor

Şanlıurfa Sağlık Müdürü Emre Erkuş, '75 yataklı bir devlet hastanesi formatına dönüştürülmesi için mimarlarımız, mühendislerimiz çalışıyor. Burası ameliyathane, röntgen, laboratuvar ve tomografisinin bulunduğu tam teşekküllü bir hastane haline getirilecek" dedi. Suriyeli işçi Halid Ettahri de hastanenin onarımında çalıştığı için mutlu olduğunu belirterek, "Allah'a şükür Türkiye'nin sayesinde hastanemizin bakım onarımı yapılıyor, eskisinden daha iyi olacak. Bütün hastane yanmış durumda ve insanlar bu yapılan çalışmaları görüyor. YPG/PKK, zulüm yapıyordu. Sadece kendilerine yakın olanlara iş veriyorlardı" dedi. Mustafa El Yasin ise Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türkiye'nin çalışmalarından çok memnun olduk. Terör örgütünün yaptığı zulümden başka bir şey değil, bundan başka birçok evi yaktılar" diye konuştu.







TEL RIFATLILAR, BARIŞ PINARI'YLA İLÇELERİNİN KURTARILMASINI İSTİYOR

YPG/PKK işgalindeki ilçelerinin terörden arındırılmasını bekleyen Tel Rıfatlılar, sığındıkları Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki Azez'de gösteri yaptı. Tel Rıfatlılar Arapça, "Barış Pınarı ancak Tel Rıfat'ın arındırılması ile tamamlanır" yazılı dövizler taşıdı. Tel Rıfat Siyasi Ofisi üyesi Beşir Allito, uluslararası topluma Türkiye'nin inşa etmek istediği güvenli bölgeye destek çağrısı yaptı.