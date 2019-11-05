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'da büyük operasyon! 94 şüpheli hakkında flaş karar!

Cumhuriyet Başsavcılığınca /PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında Ankara'da 05/11/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 67 şüpheli yakalandı. Gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.11.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 09:55
Ankara'da büyük operasyon! 94 şüpheli hakkında flaş karar!
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Ankara'da büyük operasyon! 94 şüpheli hakkında flaş karar!
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