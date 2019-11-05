Annelerden kaçtılar

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakırlı Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde oğlu Mehmet Akar'a kavuşan anne Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. 55 ailenin sürdüğü eylem 63'üncü gününe girerken, HDP eylemin sürdüğü binayı terketme kararı aldı.HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyyat Ceylan, il binasını kullanmama gerekçelerini, 'provokasyonlara gelmemek için' şeklinde değerlendirirken çalışmalarını da ilçe teşkilatlarında sürdüreceklerini söyledi.Evlat nöbeti bekleyen aileler ise terör destekçisi parti yönetiminin aldığı karara öfkelerini dile getirdi. İki ayı geride bırakan eylemde, parti yetkililerinin sürekli kendilerini eylemden vazgeçirmek için türlü baskı ve oyun sergilediğini belirten aileler, "Önümüze otobüs çekip, bize baskı uyguladılar, teröristler aracılığı ile tehdit ettiler, kızlarımızla oğullarımızla tehdit ettiler. Şimdi yaptıkları ise onların tahammülsüzlüğünü gösteriyor" dedi.Evlat nöbeti tutan annlerden Mevlüde Üçdağ, evladı için ölmeye bile razı olduğunu söyledi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a seslenen Üçdağ, "Nasıl Kürt hakkını koruyorsunuz, herkes bunu artık biliyor. Allah huzurunda da hesap vereceksiniz. Oğlum 23 cüzü ezbere bilen biriydi. Onun eline Kur'an yakışır, kalem yakışır, silah değil. Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim. 5 yıldır çocuğumun sesini duymak istiyorum. Oğlum, sizi ABD'nin tuzağına düşürmüşler" ifadelerini kullandı.