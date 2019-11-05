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’nda EYP patladı: 1 şehit

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM Gündem
Giriş Tarihi: 5.11.2019
Barış Pınarı’nda EYP patladı: 1 şehit
Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bakanlıktan yapılan açıklamada "4 Kasım'da tespit edilen bir EYP'ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. Şehit düşen Uzman Çavuş Suat Topçu'nun cenazesi bugün memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine getirilecek.
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Barış Pınarı’nda EYP patladı: 1 şehit
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