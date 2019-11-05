Barış Pınarı’nda EYP patladı: 1 şehit

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bakanlıktan yapılan açıklamada "4 Kasım'da tespit edilen bir EYP'ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. Şehit düşen Uzman Çavuş Suat Topçu'nun cenazesi bugün memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine getirilecek.