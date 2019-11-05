Başkan Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor

SALDIRILARA GÖĞÜS GERDİK VE 15 TEMMUZ'DAKİ DİRENİŞLE DÜNYA DEMOKRASİ TARİHİNE GEÇTİK

Gezi ile başlayan, 17-25 ile devam eden, çukur eylemleriyle şehirlerimizi ve insanlarımızı katletmeye dönük saldırılarla arkası getirilen hiçbir saldırıya, hiçbir vandallığa müsaade etmedik. Etmeyeceğiz. Sonrasında silaha başvurarak giriştikleri 15 Temmuz hain darbe girişimine de dünya demokrasi tarihine geçmiş en şanlı direniş olarak milletçe izin vermedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "15 Temmuz'daki direnişle dünya demokrasi tarihine geçtik"

ÖĞRENİM KREDİSİ MÜJDESİ: 550 TL'YE ÇIKARIYORUZ

Yeni öğrenim kredisi miktarını 550 TL'ye çıkarıyoruz. Bu rakam neydi biz görece geldiğimizde 45 liraydı. 45 liradan 550 TL'ye...

YÜKSEK LİSANSTA 1100, DOKTORADA 1650 TL

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren Yüksek Lisans'ta 1100 lira doktorada 1650 lira olarak uygulanacak.

Türkiye bugün düşük ve orta gelir düzeyinden yüksek gelir düzeyine gelmiştir. Dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz faaliyetler dünyanın eğitim, öğretim sanat anlamında bayraktarlığını yürüten kurumlar var. Milletimize sunduğumuz kaliteyi her alanda sürekli yükseltmenin gayreti içindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda öğrenciler müjde!

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ GELECEĞİMİZE EN ÖNEMLİ MİRASIMIZ

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu anlamda geleceğimize bıraktığımız en önemli miras olacaktır. Buna karşı çıkanlar geleneğimize ters diyenler oldu. Sonra da biz Atatürk'ün partisiyiz diyorlar. Acaba Gazi ülkeyi parlamenter düzende mi idare etmişti ki? Dünyaya bakıyorsunuz Başkanlık, yarı Başkanlık sistemleri dünyanın en önemli ülkelerinde. Dert başka kardeşlerim. Dert ne? "Bu kiminle geldi?" Cumhur ittifakı ile bu sistemin gelmiş olması rahatsız ediyor bunları.

EGEMENLİK MİLLETİNSE SİZİNKİ LAF-I GÜZAFTIR

Kiminle gelirse gelsin. Buna kim karar verdi millet. Sonunda millet ne dedi? Cumhurbaşkanlığı sistemine evet dedi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğuna göre. yüzde 52 ile evet dedi mi milletimiz? Dedi. Bundan sonra sizin konuşmanız laf-ı güzaftır.

IMF'Yİ SİZ BU MİLLETİN BAŞINA DERT ETTİNİZ, BİZ SIFIRLADIK

Terörle mücadele kadar önemsediğimiz bir beka meselesi gördüğümüz Cari denge meselesinde ilk kez fazla verdik. IMF olayını bu milletin başına siz dert ettiniz. Bunu biz sıfırladık.

BAKIN FAİZ DÜŞTÜ ENFLASYON TEK HANEYE İNDİ

Faiz konusu da öyle. Yüksek faiz dedik büyümenizi engeller. Dinlemediler. Merkez Bankası'nda görev yetkisini aldık. Bakın şimdi faizler düşünce enflasyon da tek haneye düştü. Ve döviz kurunu nispeten stabil hale getirdik. Ardı ardına indirimler gelmeye başladı. Araç ve konut kredilerindeki düşüş bu piyasaları yeniden canlandırdı. Enflasyonu da yüzde 8.6 seviyesine indirerek yeniden tek haneli rakamlara düşürdük.

DAHA GÜÇLENDİĞİMİZ BİR SÜRECİN BAŞLANGICI OLDU

Türkiye'nin öyle masa başı oyunlarla yıkılamayacak kadar güçlü bir ülke olduğunu inşallah herkes gördü. Bize yönelik saldırılar daha da güçlendiğimiz bir sürecin başlangıcı olmuştur.

SON TERÖRİST BİTENE KADAR BU MÜCADELEDEN KİMSE BİZİ GERİ KOYAMAZ

PKK terör örgütü devletimize ve milletimize saldırmaktadır. On binlerce masum vatandaşımız ve kamu görevlimiz alçakça katledilmiştir. İşte bugün Rasulayn'da bir kardeşimiz oraların temizlenmesi sırasında bir el yapımı patlayıcı neticesinde şehid olmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tabi bunları kat kat ödüyorlar. Ödetmeye de devam edeceğiz. İnşaAllah tek bir terörist kalmayana kadar bu mücadeleden kimse bizi geri koyamaz.

TERÖR DESTEKÇİSİ BATI ÜLKELERİNİN İSTEDİKLERİ OLMAYINCA TERBİYESİZLEŞTİLER

Teröre destek verenlerin planları tutmadı. Terbiyesizleştiler. İki yüzlülük, tuzak kurma, sinsilik üzerine oldular hep. Meclislerinde bizim için hükümsüz kararlar alıyorlar. Gazetelerinde mürekkebinden kin ve kan damlayan yazılar yazıyorlar. Ağızlarını köpürten yorumlar yapıyorlar. Bunlardan korkup geri mi çekilecek Türkiye? Siz PKK'yı terör örgütü olarak yazmayınca bu katiller ibra mı oluyor? İpinin sizde olduğunu itiraf ettiğiniz DEAŞ bahanesiyle katlettiğiniz yüz binlerce masumun vebalinden kurtulamazsınız. Çanakkale'de İstiklal harbinde yedi düveli dize getirmiş Türkiye yaptırıma boyun mu eğer sanıyorlar? Bu millet diz çökmez. Bu devlet inşallah ilelebet payidar kalır.

DUYMAYAN DUYSUN! SURİYE VE IRAK ARINMADAN İŞİMİZ BURALARDA BİTMEYECEK

Duymayan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün. Türkiye Suriye ve Irak topraklarında tek bir terörist kalmayana kadar mücadelesini sürdürecektir. Ülkemizde bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü sağlayana kadar buradaki işimiz bitmeyecek. Biz mutabakatlara bağlıyız. Bir şartla. Muhataplarımızın da sözlerini yerine getirmeleri halinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

O BÖLGEDE HALA TERÖRİSTLERİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Bu çekildiler dedikleri bölgelerde de hala teröristlerin olduğunu biliyoruz. Bizi aldatamazlar. Evet. Bugünkü mektubum bu kadar...