Başkan Erdoğan'ın konuşmasında 'Mektup' göndermesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grubunda yaptığı konuşmada ABD başta olmak üzere batı ülkelerine önemli mesajlar verdi.

TERÖRE YATIRIM YAPANLARIN PLANLARI TUTMAYINCA TERBİYESİZLEŞTİLER

Teröre destek verenlerin planları tutmadı. Terbiyesizleştiler. İki yüzlülük, tuzak kurma, sinsilik üzerine oldular hep. Meclislerinde bizim için hükümsüz kararlar alıyorlar.

SON TERÖRİST BİTENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ

PKK terör örgütü devletimize ve milletimize saldırmaktadır. On binlerce masum vatandaşımız ve kamu görevlimiz alçakça katledilmiştir. Tabi bunları kat kat ödüyorlar. Ödetmeye de devam edeceğiz. İnşaAllah tek bir terörist kalmayana kadar bu mücadeleden kimse bizi geri koyamaz.

SURİYE VE IRAK'TA İŞİMİZ BİTMEDİ

Duymayan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün. Türkiye Suriye ve Irak topraklarında tek bir terörist kalmayana kadar mücadelesini sürdürecektir. Ülkemizde bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü sağlayana kadar buradaki işimiz bitmeyecek.

BİZİ ALDATAMAZSINIZ, BU İFADELERİN TÜMÜNÜ İADE EDİYORUZ

BUGÜNKÜ MEKTUBUMUZ BU KADAR!

Bu çekildiler dedikleri bölgelerde de hala teröristlerin olduğunu biliyoruz. Bizi aldatamazlar. Ülkemizin ve milletimizin istiklaline, istikbaline, onurune halel getirecek her türlü teklifi, ifadeyi peşinen reddediyor sahiplerine iade ediyoruz. Evet. Bugünkü mektubumuz bu kadar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan manidar 'Mektup' göndermesi! "Bizi aldatamazlar. Evet. Bugünkü mektubum..."