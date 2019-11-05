Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Başkan Erdoğan'ın konuşmasında 'Mektup' göndermesi

Başkan Erdoğan'ın konuşmasında 'Mektup' göndermesi

TBMM grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadele, Batı ülkelerinin teröristlere desteği ve Türkiye'ye tehditlerine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın sert ve net mesajlar verdiği konuşmasının sonunda da önemli bir ayrıntı vardı. Erdoğan geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı 'ın devletler arası ilişki adabına ve devlet adamlığına sığmayan ve dolayısıyla dikkate alınmayan yaptırım tehditleri içerikli mektubuna ilişkin bir göndermede bulundu.

Giriş Tarihi: 5.11.2019 13:34 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 13:37
Başkan Erdoğan'ın konuşmasında 'Mektup' göndermesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grubunda yaptığı konuşmada ABD başta olmak üzere batı ülkelerine önemli mesajlar verdi.

TERÖRE YATIRIM YAPANLARIN PLANLARI TUTMAYINCA TERBİYESİZLEŞTİLER

Teröre destek verenlerin planları tutmadı. Terbiyesizleştiler. İki yüzlülük, tuzak kurma, sinsilik üzerine oldular hep. Meclislerinde bizim için hükümsüz kararlar alıyorlar.

SON TERÖRİST BİTENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ

PKK terör örgütü devletimize ve milletimize saldırmaktadır. On binlerce masum vatandaşımız ve kamu görevlimiz alçakça katledilmiştir. Tabi bunları kat kat ödüyorlar. Ödetmeye de devam edeceğiz. İnşaAllah tek bir terörist kalmayana kadar bu mücadeleden kimse bizi geri koyamaz.

SURİYE VE IRAK'TA İŞİMİZ BİTMEDİ

Duymayan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün. Türkiye Suriye ve Irak topraklarında tek bir terörist kalmayana kadar mücadelesini sürdürecektir. Ülkemizde bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü sağlayana kadar buradaki işimiz bitmeyecek.

BİZİ ALDATAMAZSINIZ, BU İFADELERİN TÜMÜNÜ İADE EDİYORUZ
BUGÜNKÜ MEKTUBUMUZ BU KADAR!

Bu çekildiler dedikleri bölgelerde de hala teröristlerin olduğunu biliyoruz. Bizi aldatamazlar. Ülkemizin ve milletimizin istiklaline, istikbaline, onurune halel getirecek her türlü teklifi, ifadeyi peşinen reddediyor sahiplerine iade ediyoruz. Evet. Bugünkü mektubumuz bu kadar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan manidar 'Mektup' göndermesi! "Bizi aldatamazlar. Evet. Bugünkü mektubum..."

Başkan Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu! Öğrenciye müjde, Batı'ya önemli mesajlar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'ın konuşmasında 'Mektup' göndermesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN