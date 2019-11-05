Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Ekimde 175 terörist etkisiz hale getirildi

Ekimde 175 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 5.11.2019
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasında iç güvenlik operasyonları çerçevesinde geçtiğimiz ekim ayında 175 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 3'ünün kırmızı, 3'ünün turuncu ve 11'inin de gri kategoride arandığı vurgulandı. Bakanlık ayrıca etkisiz hale getirilen 175 teröristin 133'ünün PKK, 36'sının DEAŞ ve 6'sının da aşırı sol terör örgütü mensubu olduklarını açıkladı. Kıran operasyonları kapsamında ise 95 teröristin etkisiz hale getirildiği, 19 işbirlikçi şahısın yakalandığı, 127 mağara ve sığınağın imha edildiğini duyurdu. Terör suçları kapsamında 4 bin 654 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığı, 2 bin 712 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekimde 175 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN