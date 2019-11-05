Hava’da karar çıktı hainlere ceza yağdı

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın 29. duruşmasında karar açıklandı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 29. duruşmaya, 24 tutuklu sanık ile 14 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.Mahkemece, 15 Temmuz'da sözde atama listesinde "İstanbul TRT Müdürü" olarak geçen eski Albay Hüseyin Ergezen'e "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ergezen'e ayrıca, "Hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 16 yıl hapis cezası veren mahkeme, TRT Genel Müdürlüğü'ne ait kamu binasına yönelik "cebir ve şiddet kullanarak gece vakti iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan da 9 yıl olmak üzere sanığın toplamda 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Diğer 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis, 6 sanığa da müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan 20'sine "Anayasayı ihlale yardım etme" suçundan değişik oranlarda hapis cezası veren mahkeme, 7 sanığın da tüm suçlardan beraatine hükmetti.Öte yandan Yargıtay Başsavcılığı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından 15 yıl hapis cezası onanan 2. Ordu eski Komutanı Org. Adem Huduti'nin cezasının arttırılması için itirazda bulundu. Dosyaya Yargıtay Genel Kurulu bakacak.