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Kuzey 'ta 5 'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Giriş Tarihi: 5.11.2019 08:43 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 09:17
Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyonların devam edeceği belirtildi.

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Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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