Mahkemeden Eminönü'ndeki balıkçılara kötü haber

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Eminönü'nde balık-ekmek satan teknelerden birinin sahibi olan Arif Hikmet İlke'nin, İBB'nin kendilerini tahliye etmek istemesine karşı yaptığı başvuruyu karara bağladı. Mahkemenin 1 Kasım 2019 tarihinde aldığı ancak taraflara yeni tebliğ edilen kararda, davanın "incelenmeksizin" reddine ilişkin 11 maddelik yasal gerekçe belirtildi.

Söz konusu 11 maddelik gerekçenin 6. maddesinde şöyle denildi: "Hazırlık işlemleri idari kararı meydana getiren asıl iradenin bir parçasını oluşturmazlar. Diğer bir ifadeyle, hazırlayıcı işlemlerde, belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik yetkili makam tarafından açıklanmış bir irade henüz yoktur. Karar almaya yetkili makam, bu hazırlayıcı işlemlerle bağlı değildir. Dolayısıyla bu tür idari işlemler icrai nitelikte değildir. Yani tek başlarına herhangi bir hukuki sonuç doğurmazlar. Bu itibarla, bunlara karşı doğrudan doğruya dava açılamaz. Hukuki sonu doğuran işlem, bu hazırlayıcı işlemlere dayanılarak yapılmış olan asıl işlem, yani idari karardır. Bu karara karşı dava açılabilir ve bu davada, hazırlayıcı işlem, asıl işlemin dayanağını teşkil ediyorsa onun da hukuka aykırı olduğu ileri sürülebilir"