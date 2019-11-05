Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’a tahliye

ve ’a tahliye

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ Gündem
Giriş Tarihi: 5.11.2019
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’a tahliye
FETÖ'ye yardım suçundan yargılanan gazeteciler Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Yargıtay'ın müebbet hapis cezalarını bozma ilamının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Nazlı Ilıcak ve tutuksuz sanık Mehmet Altan katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek ise cezaevinden video konferansla duruşmaya bağlandı. Savcının mütalaasında, Yargıtay'ın bozma kararı doğrultusunda Özşengül, Yazıcı ve Şimşek'in 'silahlı terör örgütü üyeliği', Ilıcak ve Ahmet Altan'ın 'örgüte yardım' suçundan cezalandırılması, Mehmet Altan'ın ise beraati istendi. Mahkeme Özşengül'e 12 yıl, Yazıcı ve Şimşek'e 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ahmet Altan'ı 10.5 yıl, Ilıcak'ı ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, cezaevinde kaldıkları süreyi dikkate alıp, ikisini de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Mehmet Altan'ın ise beraatine karar verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’a tahliye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN