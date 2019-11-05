O sürücüye izni kim verdi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Beşiktaş'ta önceki gün yaşanan olayda Necdet Karakuş'un kullandığı özel halk otobüsü, yolcuların bulunduğu durağa daldı. 1 yolcu öldü, 12 yolcu yaralandı. Otobüsten elinde bıçakla inen Karakuş, bir kişiyi bıçakladıktan sonra denize atlayarak kaçmaya çalıştı. Zanlı Karakuş, polis tarafından denizden çıkartılarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Necdet Karakuş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şoförün 2012'de taksirle yaralamadan suç kaydı, 2017'de ise kasten yaralamadan suç kaydı çıktı. Halk otobüslerinde çalışma izni için sabıka kaydı şart koşulurken, Necdet Karakuş'un iki ayrı sabıka dosyasıyla nasıl çalışma izini aldığı merak konusu oldu.SABAH'a konuşan İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası da başkanı Göksel Ovacık, "Şoförün suç kaydının olması bizim denetimimizden kaçtıysa belki kayıtları yeni girilmiş olabilir. Şoförlere sabıka kaydı şart" ifadelerine yer verdi.Bu konuda gerekli önlemler alınmalı, denetimler iyi yapılmalı.Çok ciddi denetim eksikliği var. Buralarda bu denetimler yeterli yapılamıyor.