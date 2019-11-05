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Operasyonlar devam ediyor! Bu kez de Başkanlığı ve 'ta görevli 20 kişi...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 3'ü halen 'ta görevde, 1'i Başkanlığında görevde, 16'sı ise eski TÜBİTAK çalışanı olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.11.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 15:56
Operasyonlar devam ediyor! Bu kez de Savunma Sanayii Başkanlığı ve TÜBİTAK'ta görevli 20 kişi...

BAŞSAVCILIK AÇIKLADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TÜBİTAK bünyesinde çalışmış olup FETÖ/PDY'nin büfe/ankesör yöntemini kullanmak suretiyle örgütsel haberleşme ağında olduğu anlaşılan 3'ü halen TÜBİTAK bünyesinde görevde 1'i Savunma Sanayii Başkanlığında görevde, 16'sı TÜBİTAK ile ilişiği kesilmiş toplam 20 şüpheli için Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli illerinde eş zamanlı soruşturma yürütülmekte olup şüphelilere yönelik arama ve gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yerine getirilmektedir" denildi.

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Operasyonlar devam ediyor! Bu kez de Savunma Sanayii Başkanlığı ve TÜBİTAK'ta görevli 20 kişi...
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