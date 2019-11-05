PKK’lı hain nokta atışıyla vuruldu

Pençe Harekâtı-3 kapsamında MİT'in yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'nın sözde Metina alan sorumlusuolan Müsluh İke ve 4 korumasının yerini belirledi.

PKK'lı terörist kaçarken böyle vuruldu... TSK ve MİT'in ortak operasyon görüntüleri yayınlandı!

İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde 4 milyon para ödüllü 'kırmızı' kategoride yer alan İke ve korumalarının bulunduğu Metina'daki yerlerinin koordinatları Türk Silahlı Kuvvetleri ile paylaşıldı. Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan iki F-16 savaş uçağı havalandı. Uçakları fark eden İke ve korumaları ormanlık ve kayalık bölgeden kaçmak istedi. Grubu saniye saniye takip eden pilotlar bir kayalığın altına gizlenen İke ve korumalarını nokta atışı ile etkisiz hale getirdi. Hakkâri nüfusuna kayıtlı İke, 1993-2011 arasında 11 ayrı saldırıda 111 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumluydu. Daha önce "Hakurk alan sorumlusu" olan İke, PKK liderlerinden Duran Kalkan'dan eğitim aldıktan sonra sözde Metina sorumluluğuna getirildi.

Öte yandan İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda terörden arananlar listesinde gri kategoride olan Çiğdem Ş. yakalandı. 5 ayrı suçtan aranan Çiğdem Ş. örgütün silahlı yapılanmasından sorumluydu.