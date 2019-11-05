Sakarya'da DEAŞ operasyonu

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 3'ü Irak uyruklu hakkında 4 şüpheli gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2'si Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri sürerken, Irak uyruklu firari zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.