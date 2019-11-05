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'dan ve öğretim kredilerine zam açıklaması! Güncel KYK bursu ne kadar oldu?

tarafından yapılan açıklamasında KYK bursu ve öğrenim kredilerine zam geldiği açıkladı! Bu açıklamadan sonra öğrenciler ve velileri ? sorusunun cevabını öğrenmek için araştırmalara şimdiden başladı. Bilindiği gibi Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim kredisi ve öğrenim bursu 500 TL olarak ödeniyordu. Erdoğan'ın son dakika müjdesiyle KYK bursu yüzde 10 zamlanarak 550 TL olacak!

Giriş Tarihi: 5.11.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 12:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika KYK burs ve öğretim kredilerine zam açıklaması! Güncel KYK bursu ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK bursu açıklamasından sonra vatandaşlar ve öğrenciler KYK bursu ne kadar oldu? sorusunun cevabını araştırıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde yeni KYK bursu ve öğrenim kredisi hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Ankara'da partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, müjdeleri peş peşe sıraladı.

YENİ KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR OLACAK?

Öğrenim kredisi müjdesini Başkan Erdoğan açıkladı! Bu yenilenen KYK burslarına göre; yeni KYK öğrenim kredisi fiyatları lisansta 550 TL, yüksek lisansta 1100 TL, doktorada da 1650 TL oluyor.

Yeni zamlar Ocak ayından itibaren geçerli olacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika KYK burs ve öğretim kredilerine zam açıklaması! Güncel KYK bursu ne kadar oldu?
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