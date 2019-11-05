Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika KYK burs ve öğretim kredilerine zam açıklaması! Güncel KYK bursu ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK bursu açıklamasından sonra vatandaşlar ve öğrenciler KYK bursu ne kadar oldu? sorusunun cevabını araştırıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde yeni KYK bursu ve öğrenim kredisi hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Ankara'da partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, müjdeleri peş peşe sıraladı.

YENİ KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR OLACAK?

Öğrenim kredisi müjdesini Başkan Erdoğan açıkladı! Bu yenilenen KYK burslarına göre; yeni KYK öğrenim kredisi fiyatları lisansta 550 TL, yüksek lisansta 1100 TL, doktorada da 1650 TL oluyor.

Yeni zamlar Ocak ayından itibaren geçerli olacak.