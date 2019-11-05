‘Teşekkürler Türkiye’

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MilliSavunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn ve Tel Abyad'da sivillere yaptığı yardımlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, Türk Kızılay tarafından dağıtılan yardımları alan siviller, kendilerini terörden kurtardığı için Türkiye'ye ve Türk askerine minnettarlığını dile getiriyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mayın/ EYP temizliği yapılan ve su-elektrik gibi temel altyapı çalışmaları devam eden Tel Abyad ve Rasulayn'a bölgede yaşayan halkın dönüşleri başlamıştır. Bizim mücadelemiz yalnızca teröristlerledir."Terör örgütlerinin elinde felç olan elektrik ve su şebekeleri Türkiye eliyle yenileniyor. İlk etapta, askeri jeneratör yardımıyla su pompalanarak Tel Abyad ve Resulayn'a şebeke suyu verildi. Devlet Su İşleri (DSİ) Resulayn'a yetecek kadar temiz içme suyu kuyusu açtı.nun kazılması işlemini tamamladı.