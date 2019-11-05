“Türkiye’nin güvencesi olursa Suriye’ye döneriz”

BUGÜN NELER OLDU

Şanlıurfa'da hafta sonu ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'den atılan roketle 10 Ekim'de Akçakale'de şehit olan Suriyeli 9 aylık Mohammed Omar Şaar'ın ailesiyle de görüştü. Erdoğan'la görüşen Suriyeli aile, SABAH'a konuştu. Olayda kızları Hale (12) ve Yasemin'in (5) de yaralandığı belirten baba Muhammed Hani Şaar, "9 aylık oğlumu katleden 2 kızımı da yaralayan bu vicdansız teröristler cezalarını buldular. Biz bu teröristlerin zulmünden vatanımızı terk ederek Türkiye'ye kaçtık. Bunlar zalim ve vicdansız. 9 aylık bir bebeğe kıyan bu teröristler öldürüldü, oğlumun kanı yerde kalmadı. Ben Türkiye'ye güveniyorum başta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve Türk ordusuna teşekkür ediyorum. Güvenli bölge Türkiye'nin güvencesi altında olursa biz kendi memleketimize dönmeyi düşünüyoruz. Sayın Erdoğan sadece Türkiye'nin reisi değil tüm ümmeti Muhammedin reisi" dedi.