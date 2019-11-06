500 tam puanlı Deniz'in hayatı sahte rakıyla kabusa döndü

Deniz Karahaliloğlu, 2017 yılında 12 yaşındayken iddiaya göre, merakı nedeniyle bir büfeden arkadaşlarıyla birlikte rakı aldı. İçtiği rakı sahte çıkınca küçük çocuk hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi gördü. Bu sırada hastaneden de kaçan Karahaliloğlu, 1 gün sonra teyzesinin evinde bulundu.



2016 yılında girdiği Seviye Belirleme Sınavı'nda ise 500 tam puan alan ve derslerinde çok iyi olan Deniz 8'inci sınıfa başlayacakken trafik kazası geçirdi ve sağ bacağına 10 platin ile 4 çivi takıldı. Bu nedenle 8'inci sınıfa hiç gidemeyen Karahaliloğlu, derslerinde iyi olduğu gerekçesiyle okulun kurul kararı ile sınıf geçti ve liseye gitmeye hak kazandı. 8'inci sınıfta sınavlara giremediği için sene sonunda yüzdesi düşük olan Deniz istediği liselere gidemedi ve Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptırdı.





SEMT DEĞİŞTİRME TAVSİYESİ



Bu lisede ise iddiaya göre, Çocuk Esirgeme Yurdu'nda kalan ve okulda okuyan öğrenciler Karahaliloğlu'nu kaçırdı ve 1 gün boyunca eve gitmesine engel oldu. Bu olay üzerine de okuldaki bir öğretmen anne İlkay'a, "Bu çocuk burada heder olacak

bir şeyler yapmamız lazım. Semt değiştirin" tavsiyesinde bulundu. Anne de oğlunu alarak 20 kilometre uzaklıktaki Sarıçam İlçesi Çınarlı Mahallesi'ne taşındı. Burada ise çevredeki devlet ve özel okullar puanı düşük olduğu ve kontenjan doluluğu nedeniyle Deniz Karahaliloğlu'nu kabul etmedi.



"OKULLAR BENİ ALMIYOR"



Oturdukları evden okula ulaşım imkanı olmayan ve 29 gündür okula gidemeyen Deniz Karahaliloğlu, okumak istediğini belirterek, "Okullar kontenjan dolu diyorlar ya da başka mazeret bulup almıyorlar. Kazadan sonra başladığım lisede ise ortam kötü ve beni yurtta yaşayan çocuklar kaçırdı. Başıma hiçbir şey gelmedi ama onlar gasp yaptı suç benim üzerime kalıyordu. Bu olaylardan sonra annem mahalle değiştirdi. Şimdi okul buraya çok uzak, ulaşım yok. Buradaki okullar da beni almıyor" diye konuştu.



"OKUMAK İSTİYORUM"



Bilgisayar mühendisi olmak istediğini belirten Karahaliloğlu, "Seviye Belirleme Sınavı'nda 500 tam puan aldım. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum ama imkanlar el vermiyor. Yetkililer sesimi duysun, beni güzel bir okula yerleştirsinler. Bir dönemim zaten araya gitti. Okumak istiyorum" dedi.



"ÇOCUĞUMUN 1 YILI ÖLMESİN"



Anne İlkay Karahaliloğlu ise gittiği kurumlardan olumlu cevap alamadığı için elinin boş döndüğünü belirtti. Karahaliloğlu, "Öğretmenler de kurul kararı ile oğlumu geçirdi ancak hiçbir sınava giremediği için oğlumun puanları düştü. Özel okullar ile görüştüm, yalvardım ama ben alamam dediler. Buradan okula gitmesi bu ayakla imkansız. Bizim istediğimiz şu anda çocuğumun 1 yılının ölmemesi. Deneme sınavlarına girdi ve 500 tam puanla 3 defa birinciliği alan bir çocuk. Bu çocuk okumasın da ne olsun. Ben hırsız mı yetiştireyim. Gaspçı mı olsun. Ben sadece çocuğumun okumasını istiyorum" ifadelerini kullandı.