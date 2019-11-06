Ecevit, mezarı başında anıldı

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Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 13'üncü yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Devlet Mezarlığı'nda Bülent Ecevit'in kabrine çelenk bırakmasının ardından konuşan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ecevit'in ezen ve ezilenin olmadığı, çokça üretip hakça paylaşılan insanca-hakça bir düzende, tam bağımsız Türkiye'nin yaratılması ve sonsuza kadar yaşatılmasını hedeflediğini belirtti. Aksakal, "Ecevit, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz bekçisi, gerçek bir cumhuriyetçi, gerçek bir halkçı, milliyetçi, devletçi, laiklik ilkesine inançlara saygı kavramını yükleyen gerçek bir devrimciydi." değerlendirmesinde bulundu. ANKARA