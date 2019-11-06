Evlat nöbetindeki annelerden HDP'ye: Yakanızı bırakmayacağız

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK'nın kandırıp dağa kaçırdığı çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 64 gündür sürüyor. Havaların soğumasıyla nedeniyle ailelerin eylemlerine devam ettiği çadırda pazar günü Mehmetçik için örmeye başladıkları atkı ve bereler tamamlandı. PKK'nın kaçırdığı ablası için annesiyle birlikte oturma eylemine katılan Önceki gün ailelerin ısrarlı ve sabırlı eylemi karşısında çareyi kaçmakta bulan HDP teşkilatı, eylemin sürdüğü il binasını boşaltma kararı almış, çalışmalarını, ilçe teşkilatlarında yürüteceğini duyurmuştu. 5 yıl önce 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için eşiyle birlikte nöbet tutan baba Şevket Bingöl, HDP'lilere seslenerek, "Dünyanın öbür ucuna kaçsanız da yakanızdayız" diyerek şöyle konuştu: "HDP bu binayı boşaltıp başka yerde çalışmak ve adam kandırmak için gitmiş. Bunlar nereye giderse gitsin onların ensesindeyiz. Bunları boş bırakmayacağız. Bu çocukların hepsi gelene kadar buradayız. "Yaklaşık 4 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kızı Fadime için oturma eylemine katılan anne Hatice Levent "Kar da yağmur da yağsa buradayız. Yavrularımızı almadan buradan gitmiyoruz. İçimizi yaktılar, ciğerlerimizi kopardılar. Kendi yavrularını o dağlara göndersinler. Yakalarını bırakmayacağız, yavrularımızı bize versinler" diye konuştu.Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğulları Vedat Kaya için eşiyle birlikte oturma eylemini sürdüren Şeyhmus Kaya "Bunlar buradan kaçınca peşlerini bırakacağımızı mı zannediyorlar? Bu çocuklar gelmeden, bunların yakasını bırakmıyoruz. Kurtuluşları yok. Ölünceye kadar buradayız. Ailelerin ahı, yanlarında kalmayacak. Yakalarını bırakmayıp diğer binalara da gideceğiz" ifadelerini kullandı.