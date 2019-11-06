FETÖ ile mücadelede asla taviz yok

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısına başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıda Barış Pınarı Harekâtı'nın bölgesel ve uluslararası yansımalarının yanı sıra FETÖ ile mücadele konularının ele alındığını belirtti. Erdoğan'ın, "Türkiye'nin Suriye'de haklı bir mücadele yürüttüğünü" belirttiğini aktaran Altun, şunları kaydetti: "15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'ye karşı yürütülen kararlı mücadeleden asla taviz verilmeyeceğinin üzerinde hassasiyetle durulmuş, şehit ve gazilerimiz minnetle anılmış, bu alçak terör örgütüyle mücadeleyi zafiyete uğratma potansiyeli taşıyan tutum ve davranışlara asla izin verilmeyeceği güçlü bir biçimde vurgulanmıştır."