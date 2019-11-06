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'ye ankesörlü telefon operasyonu: 19 gözaltı

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.11.2019 12:23

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefonla ardışık olarak arandıkları tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 19'u yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin TSK'daki askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 20'si askeri okuldan atılan, 5 emekli, 1 meslekten ihraç ve 1'de kurum dışı nakil olduğu tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar doğrultusunda polisler, sabah erken saatlerde Konya merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanırken, 8 şüpheli aranıyor.

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FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 19 gözaltı
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