FETÖ’ye dört koldan operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "ankesör", "ByLock" ve FETÖ yapılanları kapsamında dün 4 ayrı operasyon için düğmeye basıldı. İlk operasyon Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik oldu. 8'i muvazzaf, 4'ü emekli, 3 istifa etmiş, 2'si ihraç edilmiş 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda daha önce çalıştıkları tespit edilen 18 eski astsubay hakkında da gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü yakalandı. 3'üncü operasyon ByLlock'tan görüştükleri tespit edilen 94 şüpheliye yönelik oldu. Şüphelilerden 67'si gözaltına alındı. Dördüncü operasyonda ise Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinde çalışan 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 11'i yakaladı. Dört operasyonda toplam 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana merkezli 15 ilde FETÖ'ye yönelik ise operasyonda gözaltına alınanlardan, örgütün Türkiye finansman sorumlusu Abdullah Kurt'un da bulunduğu 9 kişi tutuklandı, 20 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alman kanalı FETÖ'nün gerçek yüzünü anlattı

FETO'YA GÖRE SOYKIRIM

Şüphelilerden Necdet Göçer'in bilgisayarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 6 Mayıs 1965'te, Kırklareli'nde vaizken Ermeni asıllı Papaz Patrik Şinork Kalustyan'a yazdığı mektup ortaya çıktı. Mektupta, "1915 yılında Ermenilere yapılan büyük soykırımı lanetle yad etmeden geçemeyeceğim" ifadesi yer alıyor.

Tokat'ta FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 12 kişi hakkında gözaltına kararı verildi. Sivas'ta örgütün sözde "İl ablası" olan ve 3 yıldır aranan K.S. Ankara'da yakalanarak tutuklandı. Kocaeli'nde 15 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi, 12'si gözaltına alındı. Balıkesir'de ByLock kullanan 8 şüpheli tutuklandı. Samsun'un Ladik ilçesinde de 8 kişi gözaltına alındı.



AKINCI'DA TAHLİYE EDİLEN 5 SANIĞA TUTUKLAMA

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Ekim'de Akıncı davası duruşmasında eski tümgeneraller Suat Murat Semiz ve Haluk Şahar, eski tuğgeneral Murat Yalçınel, eski albay Abdurrahman Arslan ile eski yüzbaşı Temel Karagöz'ün tahliyelerine karar vermişti. Tepki çeken kararın ardından Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş bir üst mahkeme olan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz ederek, sanıkların tutuklanmasını talep etti. Talebi değerlendiren üst mahkeme suçlamaların somut delillere dayandığını belirterek 5 sanık hakkında tutuklama kararı çıkardı.