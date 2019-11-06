HDP’li eski başkanlara 15 yıla kadar hapis istemi

BUGÜN NELER OLDU

Görevınden alındıktan sonra tutuklanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, eski Kayapınar Belediyesi Başkanı Keziban Yılmaz ve eski Kocaköy Belediyesi Başkanı Rojda Nazlier hakkında ise terör örgüt üyeliği suçundan 10'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Mızraklı'nın farklı tarihlerde 12 ayrı yasadışı gösteri, terörist cenazeleri ve benzeri eylemlere katıldığı, öldürülen teröristler için saygı duruşunda bulunduğu, teröristlerin mezarlarına ziyaret ettiği, çalıştığı özel hastanede,yaralı teröristi gizlice ameliyat ettiği de belirtildi. Yılmaz'ın da PKK'nın kadın yapılanması olan KJB (Yüce Kadınlar Topluluğu) sözde Yüksek Adalet Divanı üyesi olduğu belirtildi. Nazlier'in de köydeki evinde teröristleri barındırıp ihtiyaçlarını karşıladığı, belirtildi.