İkinci yargı paketi son durumu! İkinci yargı paketi çıkacak mı, meclise sunuldu mu?

Af yasası ve ömür boyu nafaka gibi önemli konuları içerisinde barındıran İkinci yargı paketi son zamanlarda vatandaşların gündeminde yerini alıyor. İlk paketin geçtiğimiz günlerde meclisten geçip kabul edilmesinin ardından binlerce vatandaş ikinci yargı paketi çıkacak mı sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. İlk yargı paketi kapsamında oluşturulan 39 maddeden oluşan yasa paketi meclisten geçmiş ve kararlar Resmi Gazete üzerinden duyurulmuştu. Konu ile ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama geldi. Peki, ikinci yargı paketi hangi konuları kapsıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

İKİNCİ YARGI PAKETİ HANGİ KONULARI KAPSIYOR?

Hazırlıkları süren 'ikinci yargı paketi' bir ay sonra 'infaz' düzenlemesiyle siyasetin gündemine gelecek. Kamuoyunda 'af' olarak nitelendirilen çalışma, infaz indirimi ve denetimli serbestlik koşullarını kapsayacak. Bununla birlikte söz konusu düzenleme ile birlikte ömür boyu nafaka ve icra yoluyla çocuk teslimi gibi konularda da düzenleme yapılması bekleniyor.

İKİNCİ YARGI PAKETİ ÇIKACAK MI, MECLİSE SUNULDU MU?

Genel af yasası ile ilgili olarak AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bu konuda büyük bir hassasiyet var. Çalışmaların sonuçlanmasını beklemek lazım. Karşılıklı olarak çalışılıyor, AK Parti kendi çalışmasına henüz son noktayı koymadı. Biz bir defaya mahsus bir ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız. 'Bir defaya mahsus bir ceza indirimi verelim' demenin başka semptomları olduğunu geçmişteki birtakım örneklerden gördük. Bunun yerine bir sistem değişikliği en mantıklı yoldur. Mevcut durumda bir cezasızlık algısı gibi bir durum söz konusu olmamalıdır" dedi.

Çelik, konuşmasının sonunda KKTC Başbakanı Ersin Tatar'a Barış Pınarı Harekatı'na verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür etti.

CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ve örgütlü suçlar bu düzenlemeden yararlanamayacak. Bu suçların dışında başka bir suçtan hüküm giymiş olan kişi taslağın yasalaşması halinde infaz süresini tamamladıysa tahliye olabilecek.

İkinci paketin içerisinde bulunan değişikliklerden birisi de infaz süresiyle ilgili olacak. Değişiklikle yer alan bilgilere göre infaz süresi üçte iki değil sürenin yarısı olacak. Yani 10 yıl ceza alan bir hükümlü 5 yıl cezanın infazını çekecek. Uygun şartlar oluşması durumunda da 10 yıl ceza alan kişi 4 yılını içeride bulunduktan sonra 1 yıl da denetimli serbestlikten yararlanabilecek. Ancak henüz af yasasının çıkıp çıkmayacağı hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.