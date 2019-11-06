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'deki operasyonunda yakalanan 4 kişi sınır dışı edildi

'de terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli sınır dışı edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 6.11.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 16:23
Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi sınır dışı edildi

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

Şüphelilerin, haklarında "DEAŞ yöneticisi olmak" ve "terör örgütü üyesi" olmak suçlarından işlem yapılan kişilerle faaliyet yürüttükleri, haklarında yurda giriş yasağı bulunduğu ve ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve bir sahte pasaport ele geçirilmişti.

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Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi sınır dışı edildi
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