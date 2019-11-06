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Surıye'nın kuzeyinde Rasulayn bölgesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu (31) memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Tören alanında şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan kız kardeşi Sinem Topçu'nun, "Ne kadar güzel olmuşsun sen abim ne kadar yakışıklı olmuşsun abim, vatan sağ olsun dedin gittin öyle" diyerek göz yaşı dökmesi herkesi duygulandırdı. Şehidin eşi Bilge Topçu ise eşinin fotoğrafını öptü. Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için Kadirli'de yapılan cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, askeri yetkililer, şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı. İmam Hatip Camii'ne getirilen şehidin cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Kadirli Asri Mezarlığı şehitliğinde toprağa verildi.