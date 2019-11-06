Şehit ve gazi ailelerinden Ekrem İmamoğlu'na tepki: Özür dile

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'da katıldığı kongrede HDP ve PKK'nın sesi olduğunu söyleyerek, bu durumun şehit ve gazi yakınlarını büyük ölçüde rahatsız ettiğini söyledi. Gündüz, İmamoğlu'nun terör örgütleriyle iltisak-irtibatı olduğu gerekçesiyle görevinden alınan HDP'li belediye başkanlarını savunmasının kabul edilebilecek bir durum olmadığını dile getirdi. İmamoğlu'nun şehit aileleri, gaziler ve tüm milletten özür dilemesi gerektiğini belirten Gündüz, "İmamoğlu teröre destek açıklamalarına son versin. İmamoğlu Fransa'da PKK-HDP'nin sesi oldu. Yıllardır terörle mücadele eden bir ülke olarak terörün yanında değil karşısında olmanı isterdik. Zavallı Ekrem İmamoğlu. Ne söylerseniz söyleyin şikayeti aciz kişiler yapar. Kendi ülkesini şikayet etmek hiçbir Türk vatandaşına yakışmaz" dedi.