Adnan Oktar organize suç örgütü davası sürüyor

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

TÜM SUÇLARDAN SORUMLU İSİM...

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, "örgüt yöneticiliği" ve "örgüt faaliyetleri" kapsamında işlendiği iddia edilen tüm suçlardan sorumlu tutularak yargılanan tutuklu sanık Halil Hilmi Müftüoğlu savunmasını yaptı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Suçlamaları kabul etmediğini öne süren sanık Müftüoğlu'nun savunmasını tamamlamasıyla, dosya kapsamında ''örgüt yöneticiliği'' suçundan yargılanan sanıkların savunmaları tamamlanmış oldu.

Duruşma, 12 Kasım salı gününe ertelendi.