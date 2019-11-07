Bahçeli'den Erdoğan'a ABD desteği: Kararının yanındayız

BUGÜN NELER OLDU

MHP lideri Devlet Bahçeli dün yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili tartışmalara yanıt verdi:* Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiri. Bütün gelişmeleri, milli ihtiyaçları, dış politikayla ilgili hedefleri siyasi akıl ve amaç süzgecinden geçirip sonuca ulaşacak olan da Sayın Erdoğan. Devleti yöneten bellidir. Hükümet bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır.* Bulanık suda balık avlama merakı olanların ne söylediği, niyet okuma hevesi taşıyanların neyi anlattığı ilgi sahamız dışında. Devlet yönetmenin bir ahlakı, bir adabı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı bu ahlak ve adaba ziyadesiyle bağlıdır. Polemikle, duygulara teslim olarak, öfke ve önyargıların çekim alanına kapılarak, bir adım sonrasını hesap etmeden, devamlı dikiz aynasına bakarak devlet yönetilmez.* Herkes görüş ve yaklaşımında hürdür. Sayın Zeyrek, Sayın Civaoğlu ABD ziyaretine olumsuz baktığımı nereden çıkarıyorlar? Boşa sallayıp dolu tutmanın mı arayışındalar? Yoksa kamuoyu mu oluşturmanın yarışındalar? Bu kapsamda şahsımla ilgili söz ve yorumlar asılsızdır. Anlaşılan Trump'ın gizli taşeronları ve gizil kalemşorları devrededir.* CHP Genel Başkanı'nın 'mektup taşıyıcılık' diye hırpalayıp tahrip etmeye heves ve cüret ettiği sürecin ülkemizin lehine gelişmesi konusunda hükümetin sağduyulu ve milli duruşa müzahir hareket edeceğinden şüphem yoktur. Türkiye'nin terörle mücadelesinin güvenlik boyutu olduğu kadar siyasi ve diplomatik boyutları da vardır. Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti yalnız değildir.