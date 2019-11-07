Başkan Erdoğan ve Trump 13 Kasım’da görüşecek

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, 13 Kasım'da Washington'da bir araya gelecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan ve Trump'ın dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri duyuruldu. Açıklamada "Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. İki lider, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etmişlerdir" denildi. Başkan Erdoğan da Trump ile yaptığı telefon görüşmesini Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, "Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte bugünkü görüşmemizin hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum" dedi. ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan ile "çok iyi bir telefon görüşmesi" gerçekleştirdiğini vurgulayarak,"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 13 Kasım'da Beyaz Saray'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.