CHP aklamaya çalıştı YPG’li terörist çıktı

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BARIŞ Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn'da Mehmetçiğe uzaktan kumandalı bomba ile saldırı hazırlığındaki YPG'li terörist Ceren Güneş kod adlı Özge Aydın, etkisiz hale getirildi. Terör örgütü saflarında birçok eyleme katıldığı belirtilen Aydın'ın, 2012'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMM'de ağırlandığı ortaya çıktı. Ağbaba ve CHP Milletvekili Nurettin Demir, Ankara'da terör suçundan gözaltına alınan TTB üyesi öğrencilerle birlikte 3 Aralık 2012'de basın toplantısı düzenlemiş, "Bu öğrencilerin en temel ortak özellikleri, hayatlarında hiç silah görmemeleri. Tek suçları düşünmek ve meslekleriyle ilgili çalışma yapmak" demişti.