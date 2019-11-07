CHP Grup Başkanvekili Özel'den Ağbaba’ya 'terörist ağırlaması' konusunda destek açıklaması

"VELİ AĞBABA'NIN ARKASINDAYIZ"



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "7 yıl geriye dönük teröre destek soruşturmasını yapsa yapsa AKtroller yapar. AK trollerin operasyonuna teslim olmayız. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Resulayn'da etkisiz hale getirilen PYD'li terörist Güneşin CHPli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı



TSK TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST CEREN GÜNEŞ'İN CHP'Lİ VELİ AĞBABA TARAFINDAN TBMM'YE SOKULDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

TSK tarafından etkisiz hale getirilen terörist Ceren Güneş'in CHP'li Veli Ağbaba tarafından TBMM'de sokulduğu ortaya çıktı! FETÖ ve PKK ile ilgili her haberde insan hakları savunucusu rolünü üstlenen Veli Ağbaba hakkında sosyal medyada büyük infial oluştu. Sosyal medya kullanıcıları, adeta terör örgütlerinin Meclis'teki temsilciliğini üstlenen CHP'li Veli Ağbaba hakkında Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.

CHP VE HDP'Lİ VEKİLLERİ ZİYARET ETMİŞ

Malatya Milletvekili olduğu dönemde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve eski CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Ankara'da gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi öğrenciler ve aileleriyle TBMM'de düzenlediği basın toplantısına katıldığı ve burada açıklama yaptığı belirlenen Aydın'ın, 3 Temmuz 2015'te TBMM'de eski CHP Milletvekili Necati Yılmaz'ı, 7 Temmuz 2015'te HDP Milletvekili Feleknas Uca'yı ziyaret ettiği tespit edildi.

KANUNSUZ GÖSTERİLERE KATILDI

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer alan terörist Aydın, 2011 yılında Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Genç-Sen içerisinde faaliyet yürütmeye başladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu dönemde Özgür Sağlık Öğrencileri (ÖSÖ) adlı yapılanma içinde faaliyette bulunan Aydın, terör örgütlerince organize edilen yürüyüş, basın açıklaması, protesto, kanunsuz gösteri, pankart açma gibi eylemlerde yer aldı.