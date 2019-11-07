Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı , Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak üzere resmi ziyarette bulunduğu Macaristan'dan "TC-TUR" uçağıyla TSİ 21.45'te ayrıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.11.2019 21:53 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 21:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ferenc Liszt Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, KKTC Macaristan Temsilcisi Selda Çimen ve Büyükelçilik personeli uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Macaristan'dan ayrıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN