Mehmet Muş: HDP dağa adam devşirme partisi

BUGÜN NELER OLDU

Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ile HDP arasında "terör" tartışması yaşandı. HDP'nin grup önerisi üzerine Ayşe Acar Başaran'ın yaptığı konuşmaya AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tepki gösterdi. Muş, DEAŞ'ın bir terör örgütü olduğunu belirterek "Bağdadi cehennemi boyladı. Diğer terör örgütlerinin başındakiler de yakında cehennemi boylayacak, haberiniz olsun" dedi. Terör örgütü PKK'nın HDP ile olan işbirliğine ilişkin ise Muş, "PKK bir terör örgütü müdür? Terör örgütüdür. Size talimat verirler mi? Verirler. Siz gıkınızı çıkarabilir misiniz? Çıkaramazsınız. Güneydoğu'da, farklı yerlerde gencecik Kürt kızlarını dağa kaçırıp onları oradaki teröristlere peşkeş çekerler mi? Çekerler. Seslerini çıkartabilirler mi? Çıkartamazlar. HDP, bu işin içerisinde mi? Evet. Mesela, yakalanan, teslim olan teröristlerden biri, gençlerin HDP teşkilatları aracılığıyla dağa götürüldüğünü anlatıyor. 'Biz İstanbul'da HDP teşkilatına gittik, bizi oradan aldılar, dağa götürdüler' diyor. Dolayısıyla, HDP, dağa adam devşirme partisi olarak çalışıyor" diye konuştu.